مسلسل شط الحرية يثير ضجة في ليبيا مع عرض أولى حلقاته

أثار مسلسل شط الحرية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع عرض أولى حلقاته اليوم الخميس على قناة المسار.

وتناولت الحلقة الأولى من مسلسل شط الحرية بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، معبراً أن ذلك يعتبر خيانة عظمى.

وبعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل شط الحرية، قال الصحفي إبراهيم بلقاسم، إن مسلسل شط الحرية ينشر الكراهية ويشوه الليبيين ووصف متابعي المسلسل بأصحاب “الذوق الفني السيئ”.

قول الصحفي بلقاسم، أثار حفيظة الليبيين، ونشرت العديد من الحسابات والصفحات على موقع فيسبوك انتقادات له، مؤكدة أن مسلسل شط الحرية يعبر عن المواطن الليبي.

وكانت قناة المسار حصلت على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي سيعرض خلال شهر رمضان عبر شاشتها.

ونشرت قناة تلفزيون المسار الحلقة الاولى 1 من مسلسل شط الحرية 5 والتي حملت عنوان المجنونة ورأسها.

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.

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