قائد عملية إيرني: التمديد للعملية الاوروبية دليل على تحقيق نتائج إيجابية

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أكد قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال “ستيفانو توركيتو” التمديد للعملية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط انعكاس ايجابي للنتائج المهمّة التي تحققت.

وأشار “توركيتو” في تصريحات صحفية الى ان القرار جاء لتأكيد الأهداف الثانوية للعملية والتي ستواصل إيريني جمع المعلومات المفيدة عن الاتجار بالبشر وتهريب النفط.

لافتا الى ان النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي سيستمر تجاه ليبيـا لبناء قدرات مؤسّساتها، إلى أن تكون قادرة على العمل بفعالية وفقًا للاتفاقيات الدولية في المياه الخاضعة لولايتها.