الشويهدي: تهديد مجلس الأمن موجه لمجلسي النواب والدولة

الوطن| رصد

قلل عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، من أهمية تلويح مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المعرقلين للعملية الدستورية في ليبيا

وقال جلال الشويهدي، في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إن تهديد مجلس الأمن بمعاقبة مُعرقلي الانتخابات في ليبيا، اعتاد الليبيون سماعه كلما أعلنت البعثة الأممية عن أي مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية.

وأكد أن التهديد موجه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة، إلا أن هناك شخصيات أخرى أجهضت الاستحقاق الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها.

وكان مجلس الأمن، قد جدد في وقت سابق، دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال البيان إن “مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة“.