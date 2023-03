ليبيا – أكد أسعد زهيو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أن من يستعين بالأجنبي ضد أبناء بلده ليس منا في شيء مهما كانت الدوافع والمبررات.

زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “كيف لي أن أقبل بالاستعانة بجاري لضرب أخي الذي أنا مختلف معه؟”.

Shares

The post زهيو: من يستعين بالأجنبي ضد أبناء بلده ليس منا في شيء مهما كانت الدوافع والمبررات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية