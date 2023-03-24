عائلة ابوعجيلة: الإفراج الصحي عنه كان تمهيداً من الحكومة المنتهية لمؤامرة كبرى

الوطن| رصد

ما زالت أسرة بوعجيلة مسعود، الذي سلّمته الحكومة المنتهية إلى الولايات المتحدة تسليم اليد تستنكر ما حدث مع ابنها، قائلة إنه من المفترض أن يتم تكريمه لا أن يُسجن.

العائلة وخلال لقائها بإحدى الوفود القبائلية، أكدت أن الإفراج الصحي عن بوعجيلة كان تمهيداً من الحكومة المنتهية لمؤامرة كبرى، مشيرين إلى مطالبة الأهل والأصدقاء له بترك منزله عقب الإفراج لكنه رفض.

العائلة أشارت أيضاً إلى أن بوعجيلة كان عميداً بجهاز المخابرات ومدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز الأمن الخارجي، وكان خامس أو سادس شخصية أمنية على مستوى الدولة الليبية، لا كما تُروّج الولايات المتحدة حول مسؤوليته المطلقة بتدبير تفجير لوكربي.

وحول الموقف الحكومي، أكدت العائلة أنها ذهبت إلى عبد الحميد الدبيبة، لكنه لم يقابل أحداً منهم وتهرب من الأمر، ومن ثم التقوا مع بوغدادة آمر القوة المشتركة، وأخبرهم بأن بوعجيلة شخصية أمنية مهمة وأنهم يتحفظون عليه لأنهم سمعوا أنباء عن تسليمه، مؤكداً لهم أنه لا يمكن أن يسمحوا بتسليم بوعجيلة لأنه رجل مخابرات يحمل أسرار الدولة الليبية، إلا أن الحكومة المنتهية أقدمت على ذلك بكل سهولة.