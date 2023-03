عبد الكافي: إنشاء قوة مشتركة محلية تحت إشراف الأفريكوم ستغير الوضع العسكري تمامًا

ليبيا – رأى الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا أن الملف الليبي أصبح ملف أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية.

عبد الكافي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “العمل على قوة مشتركة محلية تحت الإشراف المباشر لأفريكوم ودعمها بالكامل مع مظلة جوية من أفريكوم ستغير الوضع العسكري تمامًا أمام الفاغنر، ومع ذلك سيحافظون على الأرض باردة إلى حين سيطرة القوة المشتركة على مراكزها والدفع إلى انتخابات بجسم تشريعي جديد للاستقرار السياسي”.

