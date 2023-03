ليبيا – التقى وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد سالم الشهوبي أمس الأربعاء سفير دولة النيجر المعتمد لدى ليبيا.

الشهوبي وسفير النيجر بحثا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أوجه التعاون المتعلقة بقطاع المواصلات، أهمها مناقشة الخطوات العملية التي من شأنها تنفيذ مشروع طريق العبور (مصراتة – تمهنت – أغاديس).

