بتوجيهات من “الصحة الليبية”.. مركز البيضاء يجري عمليات جراحية كبرى بهدف توطين العلاج

الوطن / رصد

أجرى قسم جراحة العظام، بمركز البيضاء الطبي، عمليات جراحية صعبة ودقيقة، حيث نجح الفريق الطبي الذي كان برئاسة الأخصائي د. سند الحاسي من إجراء عمليتين تركيب مفصل صناعي للورك، لسيدتين تبلغان من العمر 80 عام، والأخرى 75 عام، كما أجرى الفريق أيضا عملية أخرى لتثبيت كسور بالساق والفخذ.

من جهته، أكد مدير مركز البيضاء الطبي الاستاذ عبد الرحيم مازق: “إن الهدف من إجراء هذه العمليات الكبيرة هو توطين العلاج بالداخل، تنفيذاً لخطة وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية لتقريب الخدمة الطبية للمواطنين داخليا من أجل تخفيف العبء عنهم”.

مشيراً إلى أنه أجريت العديد من العمليات الجراحية بمختلف الأقسام، وأن المركز لا يتوانى في تقديم الخد ؤبيمة الصحية والطبية للمترددين من المرضى في ظل الإمكانيات المتاحة بالمركز بأقسامه المختلفة، وتقدم بالشكر والتقدير لقسم جراحة العظام ولجميع الكوادر الطبية.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الصحة وتحقيقاً للخطط الموضوعة من قبل إدارة مركز البيضاء، والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل، لرفع العبء عن المواطنين وإجراء العمليات بالمجان وتفادي السفر للعلاج بالخارج.