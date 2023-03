الأبلق: إخراج القوات الدولية من الصعب جدًا لذلك أمريكا تضغط نحو إجراء الانتخابات

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن مجلسي النواب والدولة لا يرغبان في الخروج من المشهد، لذلك استعجل مجلس النواب بإصدار التعديل الثالث عشر المليء بالعيوب الفنية والصياغة القانونية غير الجيدة، مع ترحيب مجلس الدولة الممثل في رئاسته وبعض الأعضاء الداعمين لها؛ لأن هناك اتفاق غير معلن ما بين رئاسة المجلسين.

الأبلق قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن هذه عقبة في وجه المسار الانتخابي، حتى لو ذهب الليبيين لصناديق الاقتراع واختاروا ممثليهم في السلطة التشريعية، ومسائل وردت في هذا التعديل لمدة أربع سنوات، وسحب الثقة من المجلس التشريعي وتوجيه الخيانة العظمى في حالات، هذه تناقشها الدساتير الدائمة. بحسب قوله.

وأضاف: “نحن في مرحلة حرجة وأزمة، وضروري إنهاء المراحل المؤقتة وإيجاد دستور دائم للبلاد، هناك مسودة دستور أنجزتها الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الليبيين يجب أن تطرح للاستفتاء، أو ربما إجراء انتخابات تشريعية، الهدف إنجاز مجلس جديد يعالج القضايا والمشاكل. خطة باتيلي لم يعلن عنها بعد وربما حتى لو أنها طرحت ربما لن تفضي إيجاد مسار انتخابي حقيقي”.

ولفت إلى أن خارطة الطريق التي وقعت في تونس وأنتجت حكومة ومجلسًا رئاسيًا جديدًا في جنيف، وحددت 24 من ديسمبر 2021 موعد نهائي للانتخابات والآن العام 2023 ولم تتم الانتخابات، منوهًا إلى أن القضية ليست في تحديد الموعد بل القضية أن باتيلي أشار لنتائج وقال: إن الإشكالية في ليبيا ليست قاعدة دستورية فقط، بل كيفية إجراء الانتخابات وتوفير البيئة الملائمة، بالإضافة لقبول النتائج.

كما رأى أن سياسة الولايات المتحدة هي سياسة النفس الطويل، وكذلك ما يسمى الاحتواء المزدوج، مبينًا أن باربرا آي ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى عندما زارت الشرق أولًا أعطت رسائل واضحة، وهي أن مسألة إخراج الفاغنر من ليبيا أولوية.

وشدد على أن المسار الأساسي لأمركيا هو انتخابي وهي تريد سلطة موحدة قادرة على إخراج مرتزقة الفاغنر، معتبرًا أن إخراج القوات الدولية من الصعب جدًا، لذلك الضغط يتم نحو إجراء الانتخابات، في ظل معارضة الروس والمصريين وبعض القوى.

