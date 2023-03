ليف تشدد على التبني السريع لقانون مجتمع مدني حديث في ليبيا

ليبيا – حثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف خلال اجتماعاتها في طرابلس وبنغازي على التبني السريع لقانون مجتمع مدني حديث يستوفي أفضل الممارسات الدولية ليحل محل القانون.

ليف وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “كما شعرت بالارتياح لسماع من القادة الليبيين أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ستكون قادرة على العمل بشكل طبيعي في انتظار اعتماد قانون جديد”.

