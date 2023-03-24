بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي وتمتد لمناطق الواحات تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية بينما تستقر الأجواء تدريجياً على بقية مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-23)مْ, وتسجل إرتفاع يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على الجبل الأخضر وجنوبه، وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجياً يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-21)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 14 )مْ على الجبل الأخضر ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الواحات مع فرصة سقوط أمطار رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-25)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).