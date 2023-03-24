بويصير: الليبيون غير مؤهلين لإقامة الجمهورية

اعتبر المقاول الأمريكي، ذي الأصول الليبية، محمد بويصير، أن الليبيين غير مؤهلين لإقامة الجمهورية، مطالباً بتطبيق نظام ملكي دستوري لإنجاز عملية التحول الديمقراطي، على حد تعبيره.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إذا كنا نعد لانتخابات نهاية العام، ويدور الجدل عن كونها انتخابات نيابية ورئاسية أم نيابية فقط، فلماذا نعطى لأنفسنا الحق فى حرمان الليبيين من اختيار آخر غائب؟، كما يبدو عن أذهان منْ يعد لهذه الانتخابات”.

وتساءل بويصير، عن خيار الملكية الدستورية، قائلا:” لماذا نقصي خيار الملكية الدستورية ونحرم الناس من الإدلاء برأيهم تجاهه؟، خاصة بعد ما جربناه من فشل فى تأسيس جمهورية أو حتى جماهيرية تمثل الناس واستبدلناها باستبداد قميء عنيف يتحدث باسمنا بينما فرض علينا أن نسمع ونطيع فقط وإلا فهو السجن أو الموت أو المنفى”.

وتابع:” لماذا لا تكون الانتخابات لمجلس نيابى،

أو كما أحب أن أسميه مجلس تأسيسي يؤسس لليبيا الجديده المستقرة الحرة المزدهرة، ولماذا لا نضع على بطاقة الانتخاب سؤال ” أيهما تفضل النظام الرئاسي أم الملكية الدستورية؟” ونرى ماذا يريد الليبيون؟”.

وأجاب بويصير على أسئلته التى طرحها، قائلا إننا وكما اتضح من كل ماحدث لنا أننا غير مؤهلين لإقامة الجمهورية، وأنها ستتسبب فى عدم استقرار، ولذلك لماذا لا نجرب ملكية دستورية، يكون فيها الملك صاحب السيادة ولكنه لا يتدخل فى السياسة ولا ينحاز لفريق ضد فريق ولا فكرة ضد أخرى، بل دوره الحفاظ على وحدة البلاد، بينما يختار الشعب حكومته ديمقراطياً، والتى ستحكم باسم الملك، ولإرضاء الشعب الذى ينتخبها”، على حد قوله.

وأوضح بويصير:” لابد أن ننظر إلى ذلك جديا، ففى حالتنا بالذات سيكون فى الفصل بين السيادة والسياسة، ووجود بيت يلجأ له كل الليبيين، يحمى حقوق الناس كلهم بغض النظر عن توجهاتهم ، ويمنع الظلم ويحمى الاستقرار والديمقراطية والعدالة بعيدا عن السياسة وانحيازاتها خير كثير”، على حد تعبيره.