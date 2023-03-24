النيابة تحبس مراقبين ماليين في بلدية وردامه بتهمة صرف مرتبات بطرق غير قانونية

أخبار ليبيا 24

أمرت، النيابة العامة بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامه شرق البيضاء، حبسا احتياطيا، على ذمة التحقيق في صرف مرتبات بطرق غير قانونية. حسبما ذكر مكتب النائب العام.

وقال مكتب النائب العام إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، تولَّى بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها؛ فكشف البحث عن واقع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم.

وأوضح أن الموظفين هم، المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية.

وأضاف، أن الموظفين تعمدوا تزوير بيانات وثائق رسمية تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم؛ إذ صرفوا مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية؛ ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون؛ وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة.

وقال مكتب النائب العام، “وبذلك أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق”.