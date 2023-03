البسيكري: مجلسي الدولة والنواب لن يحددوا زمن للانتخابات

ليبيا – علق عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري على إمكانية فرض أو تحديد أُطر زمنية لهذه الفترة المقبلة حتى يونيو.

البسيكري قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن المجلس الانتقالي حدد مدة زمنية؛ لأنه كان ينوي تسليم السلطة. مشيرًا إلى أن المؤتمر الوطني رغم لا للتمديد والحروب، إلا أنه حدد مددًا زمنية وكان يريد تسليم السلطة لولا الصراع على التسليم والاستلام.

وأكد على أن مجلسي الدولة والنواب لم يحددوا الزمن للانتخابات إلا في حالة واحدة، وهي ضمان قوانين تعيدهم للسلطة بشكل أو بآخر، وعدا ذلك لن يكون هناك تحديد لأي زمن.

