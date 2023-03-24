الفرصة لازالت مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر وجنوبه وأقصى الساحل الشرقي وجنوب البطنان.

وذكر المركز، أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على مناطق جنوب الجبل الأخضر وجنوب البطنان وتصحبها أحيانا خلايا رعدية.

وشهدت مناطق شرق ليبيا خاصة بنغازي سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة استمرت لعدة ساعات.

وأشار إلى أن فرصة الأمطار تمتد لتشمل مناطق الواحات، جالو والجغبوب وما جاورهما.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا ما بين 17 و23 مئوية ولا تتجاوز 14 مئوية على الجبل الأخضر.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن بقية المناطق خاصةً الغربية تتأثر بامتداد مرتقع جوي يساهم في استقرار حالة الطقس، ويشمل الاستقرار من يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.