استمرار سقوط الأمطار على مناطق شمال شرق ليبيا

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لازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر وجنوبه وأقصى الساحل الشرقي وجنوب البطنان، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، اليوم، إن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على مناطق جنوب الجبل الأخضر وجنوب البطنان وتصحبها أحيانا خلايا رعدية، مشيرًا إلى أن الأمطار تمتد لتشمل مناطق الواحات، جالو والجغبوب وما جاورهما.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة القصوى، المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا، تتراوح ما بين 17 و23 مئوية ولا تتجاوز 14 مئوية على الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن بقية المناطق، خاصة الغربية، تتأثر بامتداد مرتقع جوي يساهم في استقرار حالة الطقس، ويشمل الاستقرار من يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.