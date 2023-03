ليبيا – دعا المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني كل الفاعلين المحليين في ليبيا إلى التصدق والإنفاق بالصلح والتفاهم وأن نتنازل لأجل المحافظة على ليبيا وثوابتها الوطنية.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على مزقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “علينا أن نجعل شهر رمضان مناسبة لتجديد العهد مع الله أولًا ثم مع ليبيا وشعبها بأن نتحلى بشجاعة صناعة السلام بأيدينا”.

The post البركي يدعو كل الفاعلين في ليبيا إلى التنازل لأجل المحافظة على البلاد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية