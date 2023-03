الجديد: وضع السيولة أفضل بكثير مما كان عليه في سنوات سابقة خصوصًا منذ عام 2017

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن وضع السيولة أفضل بكثير مما كان عليه في سنوات سابقة، خصوصًا عام 2017 عندما كانت الأزمة في أشدها، حيث كانت المصارف تقوم بنشر أخبار سارة تفيد بأنها ستوزع سيولة بسقف 500 دينار.

الجدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لمعالجة المشكلة توجه الصديق الكبير في ذلك الوقت إلى صندوق النقد الدولي طالبًا العون والنصيحة، يسألهم عن الحل لمشكلة السيولة على اعتبار أن لهم خبرات وتجارب مع دول أخرى، ولكن مسعاه خاب ولم يقدموا له شيئًا، وبعد طول حيرة عاد صاغرًا إلى النصيحة التي طالما تجاهلها وتكبر عليها والتي كان يقرأها كل صباح على صفحات الفيس (عدل سعر الصرف)”.

وأضاف: “تعديل سعر الصرف لم يحل مشكلة السيولة بشكل جذري، ولكن ساهم في انفراجها بشكل كبير، فلماذا؟ السبب أن مصادر السيولة للمصارف هي بيع النقد الأجنبي وأيضًا إيداعات الناس النقدية، أما الأولى فقد تحققت بقيام المصارف ببيع الدولار، وأما الثانية فهي بحاجة إلى استعادة ثقة الناس بالمصارف حتى تقوم بإيداع ما لديها من نقدية، وهو ما تأخر بسبب الإدارة السيئة للمصارف التجارية”.

