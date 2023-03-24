شركة الكهرباء الليبية تنتهي من صيانة محطة تحويل تراغن

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة تحويل تراغن “جهد 66/11 ك.ف”.

وأضافت شركة الكهرباء الليبية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن أعمال الصيانة نفذها مهندسو دائرة صيانة الجهد المتوسط مرزق.

وأشار البيان إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود استكمال وصيانة محطات التحويل والتوزيع من أجل الرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، شحن محطة تحويل «11/30 ك. ف» غرب زلطن، بعد الانتهاء من تجهيزها بكامل معداتها.

وأجرى عملية الشحن فنيو ومهندسو دائرة صيانة الجهد المتوسط الزاوية التابعة لإدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع.