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الكهرباء: مستمرون في جهود تحسين أداء الشبكة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استمرار الجهود المبذولة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.                   

وذكرت الشركة، أنها بدأت في أعمال التجهيز الخاصة بمحطة تحويل البيفي جهد 11/30 ك. ف بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وأوضحت، أن العمل يأتي لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية في المنطقة.

كما أعلنت الشركة، اليوم، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة تحويل تراغن جهد  66/11 ك ف من قبل مهندسي الصيانة بدائرة صيانه الجهد المتوسط مرزق .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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