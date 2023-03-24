أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية ببلدية وردامة بضواحي مدينة البيضاء احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيق كشف عن واقع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم المراقب والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة ومراقب الاقتصاد في البلدية، إذ تعمدوا تزوير بيانات وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.

وأضاف المكتب أن المتهمين تعمدوا صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية إلى جانب منح مكافآت لموظفين دون سند من القانون وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة.

المصدر: مكتب النائب العام

The post حبس مسؤولين بمراقبة الخدمات المالية ببلدية “وردامة” في ضواحي البيضاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار