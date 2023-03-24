عازمون على توحيد الجيش الليبي ونسأل الله أن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، على أنهم أكثر عزيمة على بذل الجهود لبناء الجيش الوطني، داعيًا في كلمة مصورة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بأن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل.

وقال الحداد، ليل الجمعة، “إن شهر رمضان يحل ونحن أكثر عزيمة على بذل المجهود نحو بناء الجيش الليبي”، وأضاف، “نسأل الله أن تكلل مجهوداتنا لتوحيد الجيش بالنجاح والتوفيق وأن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل”.

وبمناسبة رمضان دعا الحداد أبناء الجيش الليبي، إلى “الصوم المطلق عن كل الأفعال التي تسيء للوطن أو تمس من كيانه أو تهدر موارده في غير المنفعة او الصالح العام”.

كما طالبهم “ببذل مزيد الجهد؛ فشهر رمضان شهر عبادة للعمل»، وقال: «لا تركنوا إلى الكسل أو الإهمال”.

استكمال ملاك الجيش

وأكد الحداد على السعي إلى “استكمال ملاك الجيش من الأفراد والمعدات وتطوير قدراته المهنية، بما ينسجم مع احترامه للدولة المدنية، وأداء رسالته الوطنية في المحافظة على الوطن وصون مكتسباته وتحقيق تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والقانون”.

وقال الحداد، “نؤكد مواصلة عزمنا على أن تنالوا حقوقكم كاملة، حيث حل شهر رمضان وقد جرى تفعيل قرار إدراج العلاوات الساكنة ضمن مرتباتكم والتي كانت محجوبة لفترة، وتحققت المساواة بين أبناء الجيش، ونطمئن الموظفين المدنيين بأن مرتباتهم ستعدل أسوة بزملائهم العسكريين، كما وصلنا إلى خطوات متقدمة في اجتماعاتنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية مرتبات العسكريين المتقاعدين”.