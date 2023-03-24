الحداد يؤكد العزم على توحيد الجيش الليبي

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جدد رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، العزم على توحيد الجيش الوطني الليبي، مؤكدًا في كلمة بمناسبة رمضان، على أنهم أكثر عزيمة الآن على بذل الجهود لبناء الجيش الوطني.

وقال الحداد، كلمة مسجلة، “إن شهر رمضان يحل ونحن أكثر عزيمة على بذل المجهود نحو بناء الجيش الليبي”.

وأضاف، “نسأل الله أن تكلل مجهوداتنا لتوحيد الجيش بالنجاح والتوفيق، وأن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل”.

ودعا الحداد أبناء الجيش الليبي، إلى “الصوم المطلق عن كل الأفعال التي تسيء للوطن أو تمس من كيانه أو تهدر موارده في غير المنفعة او الصالح العام”، مطالبًا “ببذل مزيد الجهد؛ فشهر رمضان شهر عبادة للعمل”.

وقال في خطاب موجه لأبناء الجيش: “لا تركنوا إلى الكسل أو الإهمال”.