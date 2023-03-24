المغرب .. ندوة حول الأزمة الليبية جوانب الخلاف وإمكانية التسوية

أوصى المشاركون في ندوة فكرية تحت عنوان ” الازمة الليبية، جوانب الخلاف السياسي والعسكري وامكانية التسوية” والتي نظمتها فعالية إعلامية بنادي الصحافة بالرباط، بحضور ومساهمة سفير ليبيا بالمغرب أبو بكر الطويل، بتفعيل دور المجتمع المدني المغربي بتاريخه ومساره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين عبر بوابة الحوار المدني عبر الانفتاح على الفاعل المدني الليبي من اجل نقل الخبرات والتجارب ومن اجل تكريس دولة المؤسسات وتحقيق الاستقرار.

كما خلص المشاركون الى ضرورة تتبع تطورات الوضع الليبي واستيعابه للعب أدوار مدنية تكون ليبيا والليبيين الرابحين والمستفيدين الوحيدين والانفتاح على الثقافة و التراث الليبيين و الدفع بالفعل المدني والاعلامي كقوة ناعمة كمداخل أخرى و ليست بديلة قادرة على تقريب وجهات النظر من أجل استقرار ليبيا و تحقيق حلم بناء اتحاد مغاربي يضمن لشعوبه الرفاه و التنمية و النهضة.

ودعت الندوة إلى التعاون مع المؤسسات الليبية الممثلة في المغرب لتسهيل وتطوير آفاق العمل المدني في الموضوع الليبي وتفعيل دور المرأة الليبية كطرف مجتمعي أساسي في بلورة حل نهائي للأزمة.