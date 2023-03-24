مباراة ليبيا وتونس اليوم في تصفيات كأس أمم افريقيا.. تعرف على التوقيت والقناة الناقلة

يواجه منتخب ليبيا نظيره منتخب تونس اليوم 24 مارس/ آذار على أرضية الملعب الأولمبي برادس ذهابًا، ثم يتحول إلى ملاقاته يوم 28 من الشهر نفسه على أرضية ملعب “شهداء بنينا” في بنغازي ضمن مواجهة الإياب، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”.

ويتطلع منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى التي ستقام على أرض المنتخب التونسي من أجل استعادة صدارة المجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي غينيا الاستوائية وبوتسوانا.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب غينيا الاستوائية الذي قفز للمركز الثاني عقب الفوز على ليبيا (2-0)، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الثالث ب3 نقاط بفارق الاهداف عن المركز الثاني، كما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة برصيد نقطة واحدة.

توقيت مباراة ليبيا وتونس والقناة الناقلة

وتُقام مباراة ليبيا وتونس اليوم الجمعة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت ليبيا، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف ليلًا بتوقيت تونس والجزائر، والحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة ليبيا ضد تونس منقولة في بث مباشر على قناة “beIN SPORTS HD3″، ويتولى التعليق عليها المغربي جواد بداه، وستنقل أيضا على قناة “CAF” على يوتيوب.