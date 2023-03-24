تاياني: نعمل على جعل ليبيا مستقرة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عن تاياني قوله: “بأن إيطاليا تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة”، مضيفا: “نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء، وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي”.

وفي يناير الماضي، زارت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، العاصمة طرابلس، حيث عقدت مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ووصفت ميلوني الزيارة بالمهمة الإيجابية، مشيرة إلى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.