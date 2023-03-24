الطقس في ليبيا.. فرص لسقوط أمطار على مناطق شمال شرق البلاد

أكد خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال الشرقي، تمتد لمناطق الواحات تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء تستقر تدريجيا على بقية مناطق البلاد.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم خصوصا على الجبل الأخضر وجنوبه، وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجيا غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، تتكاثر السحب اليوم على مناطق الواحات مع فرصة سقوط أمطار رعدية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجيا من الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و25 درجة مئوية.