صوان: التقارب المصري – التركي مفتاح حل الأزمة الليبية 

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن لدولة قطر مساع واضحة في التقارب الحاصل بين مصر وتركيا في إطار دبلوماسية التوافقات التي تنتهجها الدوحة، وحققت نجاحا في أكثر من ملف.

وأضاف صوان خلال مقابلة خاصة مع موقع عربي 21 إن التقارب الأخير الذي حدث بين تركيا ومصر عبر زيارات متبادلة لوزراء الخارجية، والإعلان عن عودة العلاقات إلى أعلى مستوى، مرحب به، وهو مفتاح الحل للأزمة الليبية.

وأوضح رئيس الحزب أن الموقف التركي ليس بعيدا عن الموقف المصري بخصوص رفض المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”؛ لأن هناك رفضا لتجاوز الأجسام الشرعية”.