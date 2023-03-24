شاهد الحلقة الثانية من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس – بدون رصيد

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الجمعة الموافق 2 رمضان، الحلقة الثانية 2 من مسلسل شط الحرية 5 والتي حملت عنوان بدون رصيد ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وكانت قد تناولت الحلقة الأولى من مسلسل شط الحرية بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، معبراً أن ذلك يعتبر خيانة عظمى مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع عرض.

وبدأت قناة تلفزيون المسار بعرض حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس من المسلسل، وحصلت قناة المسار على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي سيعرض خلال شهر رمضان عبر شاشتها .

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.

ويمكن للسادة المتابعين مشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس (بدون رصيد) فور بثه حسب التوقيت اليومي .