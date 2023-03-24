برنامج تنفيذي جديد بين تونس وليبيا في المجال الثقافي

تم إعداد برنامج تنفيذي حول التعاون والتبادل الثقافي المشترك بين تونس وليبيا على امتداد ثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مسؤول بوزارة الثقافة التونسية.

وقال المسؤول التونسي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الخميس، إن هذا البرنامج يتضمن عدة بنود تتعلق بدعم العلاقات الثقافية بين البلدين في عدة مجالات مثل التراث والموسيقى والكتاب والثقافة الرقمية وتبادل المخطوطات، فضلا عن تعزيز الحضور في المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى في البلدين.

وأوضح أن هذا البرنامج يندرج في إطار زيارة رسمية أداها وفد من وزارة الثقافة التونسية إلى العاصمة طرابلس بدعوة من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية.

وأضاف أن هذه الزيارة التي دامت ثلاثة أيام واختتمت أمس الخميس، شهدت سلسلة من الاجتماعات جمعت الوفد التونسي بوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي وعدد من إطارات الوزارة الليبية، وشفعت هذه الجلسات بالاتفاق على إعادة فتح المركز الثقافي التونسي الليبي بطرابلس وكذلك إعادة إحياء نشاط المركز الثقافي الليبي التونسي بتونس العاصمة.

كما تم الاتفاق على التعاون بين البلدين لإحياء الدار العربية للكتاب واستعادة نشاطها الذي انقطع منذ سنة 2011.

وتناولت الاجتماعات بين إطارات وزارة الشؤون الثقافية التونسية ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية أيضا مسألة تنظيم أسابيع ثقافية في كل من تونس وليبيا قصد الترويج لثقافة البلدين بمختلف تجلياتها، وفق المصدر ذاته.