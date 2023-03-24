ليبيا.. إحالة حوافظ رواتب يناير وفبراير إلى المصارف في سرت

أحالت مراقبة الخدمات المالية في مدينة سرت، حوافظ رواتب موظفي القطاعات الحكومية إلى حساباتهم الجارية في المصارف التجارية عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة الخدمات المالية في سرت، صالح أبوستة، في تصريحات صحفية، إحالة حوافظ رواتب 15 ألف موظف وموظفة في سرت إلى المصارف عن شهري يناير وفبراير.

وأوضح المسؤول أن مراقبة الخدمات المالية تستعد لتجهيز وصرف رواتب الموظفين عن شهر مارس الجاري خلال اليومين المقبلين، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.