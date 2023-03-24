صوان: التقارب بين تركيا ومصر يساهم في حل الأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

قال رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، إن لدولة قطر مساع واضحة في التقارب الحاصل بين مصر وتركيا في إطار دبلوماسية التوافقات التي تنتهجها الدوحة، وحققت نجاحا في أكثر من ملف.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية إن “التقارب الأخير الذي حدث بين تركيا ومصر عبر زيارات متبادلة لوزراء الخارجية، والإعلان عن عودة العلاقات إلى أعلى مستوى، مرحب به، وهو مفتاح الحل للأزمة الليبية. “

وأوضح صوان أن الموقف التركي ليس بعيدا عن الموقف المصري بخصوص رفض المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي؛ لأن هناك رفضا لتجاوز الأجسام الشرعية.