استثمار أمريكي بقيمة 1.4 مليار دولار بقطاع النفط الليبي

الوطن| رصد

أبرمت شركتا “هانيويل إنترناشونال” و”هاليبرتون” الأميركيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

وبحسب تقرير أمريكي، فإنه من المقرر أن يجرى الكشف عن هذه الصفقات قريبا، ونقلت عن ناطق باسم شركة “هانيويل»” قوله، إن الصفقة الأولية التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا تتعلق بتصميم محطة يتبعها اتفاق بقيمة 400 مليون دولار لبناء مصنع بأكمله.

وقال رئيس شركة إدارة المخاطر، جيف بورتر، الذي يقدم الاستشارات لشركات النفط الأميركية في المنطقة، إن هناك اعتراف في الولايات المتحدة الأميركية بأن ليبيا بيئة صالحة للعمل.