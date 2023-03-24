الأحد القادم موعد انطلاق التسجيل للعملية الانتخابية لمجالس البلديات

عقد بمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي مؤتمرا صحفيا خاصا للبدء في العملية الانتخابية لمجالس البلديات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أحمد الطيرة أن يوم الأحد القادم الساعة الثانية عشر ظهراً ستبدأ الانطلاقة الفعلية لتسجيل الناخبين عن طريق الرابط الرسمي للعملية الانتخابية، وعن طريق الخطوات الالكترونية للعديد من البلديات كمرحلة أولى، وهي مدن (درنة والبيضاء وانتلات البيضان و إجدابيا والزويتينة وسلطان وساحل الجبل الأخضر وزلة وزويلة ومرادة).

وأكد الطير أن اللجنة ستقوم كل يوم خميس من هذا الشهر، بتكليف البلديات المستهدفة المقسمة على مجموعات متتالية.