ليبيا – قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي إن التهديد بمعاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي بالبلاد اعتاد الليبيون سماعه، كلما أعلنت البعثة الأممية عن أي مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية.

الشويهدي أعتقد في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن هذا التهديد موجه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة لكنه قارن ذلك بشخصيات وقوى أخرى، قائلًا: “إن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أنها عملت على إجهاض الاستحقاق الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها”.

Shares

The post الشويهدي: التهديد بمعاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي موجه لمجلسي النواب والدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية