تفاصيل القبض على العقل المدبر لجـريـمة خـطـف في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على العقل المدبر لجريمة خطف وقعت بدائرة اختصاص مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس.

وفي وقت سابق ضبطت الاجهزة الامنية أحد الأشخاص والذي قام رفقة شخص أخر بخطف وحجز حرية أحد المواطنين والاعتداء عليه بالضرب وحلاقة شعر رأسه .

ومن خلال استمرار عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ، تمكن أعضاء المكتب من القبض على الشخص الثاني وهو المدبر والمسؤول عن هذه الواقعة ، وبالاستدلال معه أعترف بارتكابه للواقعة رفقة الشخص الأخر المقبوض عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.