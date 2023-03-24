تفاصيل القبض على شخص قام باختطاف مقيم مصري في تاجوراء

أفادت مديرية أمن تاجوراء، بتمكن رجال التحري بمركز شرطة تاجوراء من القبض على شخص قام باختطاف مقيم مصري .

وبحسب مديرية الأمن، أنه بتاريخ 2023/3/18 وعند الساعة 00:10 صباحاً حضر الى مركز شرطة تاجوراء المشتكي (أ.ع.س) مواليد 1984 مصري الجنسية مقيم بتاجوراء وتقدم ببلاغ ضد المدعو(ه.ف.أ.ع) مواليد 1975 مصري الجنسية مقيم بتاجوراء كونه قام بخطف شقيقه المدعو(ه.ع.س) .

وبنفس التاريخ تم ضبط المشكو ضده من قبل رجال التحري بالمركز وتم ضبط أقواله حيال الواقعة وبأعترافه بأن الشخص المخطوف موجود لديه حيث تم توجه رجال التحري الى المكان وتحرير المخطوف المدعو(ه.ع.س) واحالة المتهم(ه.ف.أ.ع) الى نيابة تاجوراء الجزئية بتهمة الخطف.