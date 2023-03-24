ضبط شخصين يصنعان الخمور بمقر شركة مهجور في بنغازي

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين يقومان بتصنيع الخمور المحلية داخل مقر شركة مهجور بمنطقة الكيش.

وقالت المديرية أن بداية الواقعة تعود إلى تلقي القسم معلومات حول النشاط الإجرامي، حيث توجهت قوة من أعضاء التحريات إلى المكان، وبعد مراقبته لأكثر من ثلاث ساعات، رصدت القوة شخصين بمحيط المكان، وبحوزتهما كميات من الخمور.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد مداهمة المقر عثرت القوة على كميات من الخمور، كما عثرت بحوزة المتهمين على قطعة من مخدر “الحشيش”.

وقالت المديرية أن أحد المضبوطين حاول تحطيم هاتفه عند القبض عليه وبتفتيش الهاتف احترازيا عُثر على صور أسلحة نارية مختلفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.