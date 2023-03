ليبيا- أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن أسعار جميع السلع قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 22 % للحوم بجميع أنواعها، و10 % للحليب والقهوة.

الشيباني وخلال حديثه لموقع “العربي الجديد” أوضح أن المواطن يعاني من ضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى من نقص البنزين وشح السيولة بالمصارف التجارية والأدوية بالمستشفيات.

وقال الشيباني: “الحكومة تتحرك إعلاميًا فقط”.

