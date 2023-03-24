القبض على شخص حاول اختطاف فتاة في تاجوراء

أعلنت مديرية أمن تاجوراء، القبض على شخص بتهمة محاولة اختطاف فتاة عند عودتها من المدرسة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، حضر إلى مركز شرطة تاجوراء المدعو(م. ب. س) وجلب معه ابنته المسمى (ب. م. ب. س) موليد 2007 مهنتها طالبه وذالك لأجل الشكوى ضد شخص مجهول الهوية كونه حاول اختطاف ابنته المذكوره عند عودتها من المدرسة حيث قام بتتبعها واللحاق بها حتى دخلت باب العمارة واتناء صعودها الدرج قام بمسكها من جلبابها وحاول سحبها إلى خارج العماره الا أنها قامت بالصراخ ف لاذا بالفرار.

ومنها تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي تاجوراء الواقعة من خلال متابعة دوي السوابق في المنطقه التي اسفرت بجهودها عن ضبظ المدعو(ا. ي. ع. ب) موليد 2008 مغربي الجنسيه مقيم بتاجوراء حيث تعرفت عليه الفتاة فوراً وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه واتخذت حياله الإجراءات القانونية .

وتم إحالته إلى المركز المختص لاستكمال باقي الاجراءات و إحالته إلى النيابة.