الصغير لـ”السنوسي”: الانخراط مع الليبيين أكثر فاعلية من التغريد بلندن

وجه وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير نصيحته إلى محمد الحسن السنوسي، النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولى عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، بالانخراط في مسارات حل الأزمة الليبية.

‫وقال الصغير في تدوينة عبر “تويتر” إن “التغريد على تويتر ما يرجع حتى مطلقة لزوجها، وأنت بتسترجع به حكم من لندن”.

وأضاف: “أعتقد أن الانخراط مع الليبيين في مساراتهم ومحاولاتهم أكثر نجاعة وفاعلية من التغريد منفرداً من لندن”.

وغرّد السنوسي عبر “تويتر” قائلا إن هدفه استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية، والتأكيد على ثوابت الوطنية الليبية في وحدة التراب الليبي وسيادته على أراضيه.

وتابع السنوسي قائلًا إن من حق الأمة الليبية التمسك باستعادة الدستور والشرعية واستئناف العمل به وعودة نظامه الملكي الذي جاء بإرادته الحرة عقب الانجاز التاريخي للاستقلال.