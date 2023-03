ليبيا – قال مستشار القيادة العامة للجيش، صلاح الدين الشكري إن التدخلات الأمريكية ورعاية الولايات المتحدة لعدوان كامل على الأراضي الليبية وإسقاط الدولة هو الذي تسبب في خروجها من البلاد ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا عام 2012 على أيدي “الإرهابيين” الذين كانت تدعمهم واشنطن.

الشكري وفي تصريحات خاصة لموقع “الغد” أشار إلى أن الليبيين لا يمانعون عودة الطاقم الدبلوماسي الأمريكي، لكن الليبيين حددوا المصالح الحيوية والعليا لهم وهي السيادة والاستقلال، وأن تكون تلك الدول عونًا لليبيا لإعادة البناء وليس للهيمنة والسيطرة على الشأن الداخلي.

وأكد أن ما يهم السياسة الأمريكية في المنطقة أولًا هو الاعتراف بإسرائيل والدخول في اتفاقيات معها، لذا هناك ضغط على تونس.

وشدد على أن الليبيين لا يريدون أن تكون بلدهم ساحة للصراعات الدولية أو الإقليمية، بل دولة مستقلة ذات سيادة، قائلًا: “لا نريد لليبيا أن تكون أوكرانيا أخرى، وأن يكون شعبها في صراع دولي حول المصالح لا علاقة لهم بها”.

Shares

The post الشكري: لا نريد لليبيا أن تكون أوكرانيا أخرى وأن يكون شعبها في صراع دولي لا علاقة لهم به first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية