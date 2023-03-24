وزارة العمل بحكومة الوحدة الليبية تعلن اختتام برنامج التدريب المهني في “زلة”

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الجمعة، عن اختتام البرنامج التدريبي المهني الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل في مدينة زلة، بالتعاون مع المركز الليبي الكوري، لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

واستهدف البرنامج الذي انطلق يوم 14 مارس الجاري، تدريب الباحثين عن العمل في مجالات: (الطاقة الشمسية، وصناعة وحفظ الأغذية، واللحام بقوس الكهربائي، والتمديدات الكهربائية المنزلية، وتفصيل الملابس والحياكة).

وشارك في هذا البرنامج التدريبي الشباب الباحثين عن العمل في بلدية زلة والبلديات المجاورة لها، وذلك بعد وصول شاحنات التدريب المتنقل المقدمة من وزارة العمل والتأهيل إلى مدينة زلة، حيث جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين في الدورات التدريبية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” لتدريب الباحثين عن العمل في عدد من التخصصات المهنية، بهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، لإيجاد فرص عمل لهم ودعما لسوق العمل بالمهن المطلوبة.

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