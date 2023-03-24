لجنة الحكم المحلي البرلمانية تطلع على استعدادات انتخابات المجالس البلدية

الوطن| رصد

أجرى رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، زيارة لمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وخلال الزيارة استعرض رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الاستعدادات الخاصة باللجان الفرعية لعدة بلديات مثل طبرق، والقبة، والبيضاء، وشحات، وبنغازى، وإجدابيا، والكفرة، وسرت وغيرها، وما تحتاجه من دعم وما تواجه من عراقيل للبدء في العملية الانتخابية لمجالس البلديات، وكيفية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني لمنظومة التسجيل.

بدوره قال رئيس لجنة الانتخابات إن هذه الزيارة تأتي في إطار التجهيز للعملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، واطلع خلالها على أوضاعِ اللجان الفرعية.مطمئناً المواطنين بأن البدء في عملية التسجيل ستكون بتاريخ الـ26 من مارس الحالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.