‘شط الحرية’ من جديد في قلب قضايا الليبيين

عاد مسلسل “شط الحرية” في موسمه الجديد لتناول بعض المشاغل التي تهم الليبيين بشكل كوميدي ملفت كما كان في مواسمه السابقة.

وفي حلقة الثاني من رمضان هذا الموسم تناولت إشكالية السيولة في المصارف اللبيبية والتجاوزات المالية الكبيرة لدى المسؤولين التي تسببت في مشاكل كبيرة للمواطنين الذين عانوا من التصرف في مدخراتهم.

وعلى الرغم من أن المسلسل فاجأ الليبيين وحتى غيرهم بمشاهده الكوميدية وبساطة مشاهده لكن أغلب حلقاته كانت تتناول بسخرية العديد من المواضيع الهامة مثل الفساد والهجرة والخلافات ااسياسية.