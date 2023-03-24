مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يجري جوالات تفتيشية داخل بلدية عين زارة

العنوان-طرابلس

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، عدة مخالفات خلال حملة تفتيش أجراها رفقة الحرس البلدي على محال بيع اللحوم في منطقة طريق الشوك في بلدية عين زارة؛ للتأكد من مدى مطابقة المواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وشملت المخالفات وجود عاملين دون شهادات صحية، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، والخلط بين أصناف اللحوم، فضلا عن وجود دجاج مجمد منتهي الصلاحية.

بالإضافة إلى عرض اللحوم بكثرة خارج المبردات، ووجود لحوم متعفنة وتظهر عليها علامات فساد، وقال المركز إنه اتخذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة دون أن يوضحها.