ليبيا – ترأس بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال اجتماعًا لمعنيين من المصرف المركزي وإداريين بالوزارة لتدارس ملف السيولة.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، نقل عن المصرفيين تأكيدهم توافر النقد من دون أية مشاكل في ظل الاستعداد لتلبية أية احتياجات منه بعد القيام بسلسلة إجراءات، من بينها رفع قيمة السحب من البطاقة الذكية إلى ألف دينار ومن نظيرتها للشراء لـ4 آلاف.

ووفقًا للبيان، تم معالجة الإشكاليات بسبب الطيران في مدن غات وأوباري وغيرها فيما تم التوافق على تشكيل غرفة عمليات خلال شهر رمضان تضم المصرف المركزي والوزارة لمتابعة أوضاع السيولة بالمصارف التجارية في البلديات ومعالجة أي مختنقات.

جهود من المصرف المركزي وحكم محلي الدبيبة لتوفير السيولة في البلديات

