وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة، “تعمل إيطاليا على جعل ليبيا دولة مستقرة”، مضيفًا: “نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، زارت ليبيا أواخر يناير الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في طرابلس بحثت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشت آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب.

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