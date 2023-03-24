موضحة موعد استقرار الطقس.. الارصاد: الأمطار مستمرة، وتكون جيدة ورعدية بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير فإن الامطار تتركز خاصةً على ( الجبل الأخضر وجنوبه – أقصى الساحل الشرقي – جنوب البطنان ).

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون جيدة على مناطق جنوب الجبل الأخضر وجنوب البطنان تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، وتمتد فرصة الأمطار لتشمل مناطق الواحات ( جالو والجغبوب وماجاورهما ).

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 17 – 23 )مْ ولاتتجاوز اليوم ( 14 )مْ على الجبل الأخضر.

واشار التقرير إلى إن بقية المناطق وخاصةً الغربية تتأثر بإمتداد مرتقع جوي يساهم في إستقرار حالة الطقس ، ويشمل الإستقرار من يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.

والله اعلـــم.