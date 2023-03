ليبيا- أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عقد المجلس جلسة رسمية في الـ22 من مارس الجاري برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه.

بليحق أوضح في تصريح صحفي تابعته صحيفة المرصد أن الجلسة تم عقدها في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور عبد الهادي الصغير النائب الثاني لرئيس المجلس؛ لمناقشة جملة من المواضيع ومشاريع القوانين فيما تم تأجيل بعض منها وإقرار الآخر.

ووفقًا لـ بليحق، تم التصويت بالأغلبية على إقرار مشروعي قانوني تنظيم التعليم التقني والفني والمهني، وإنشاء هيئة الاعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية، فضلًا عن القيام بذات السياق النيابي مع تعديل المادة رقم 135 من القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.

وأشار بليحق إلى تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مشاريع قوانين مكافحة توطين الأجانب في ليبيا وإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وإنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل.

Shares

The post بليحق: مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية